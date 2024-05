Pianello, 600mila euro per sostenere le associazioni e gli enti della zona

Sono in arrivo 600mila euro di fondi europei per sostenere progetti degli enti privati e delle associazioni di PIanello. Tra le dieci attività i cui progetti vengono finanziati, sette riguarderanno bar, imprese, piccoli commercianti e studi di professionisti. Tre sono invece associazioni, tra cui il collettivo di fotografi Cesura Lab di cui faceva parte anche Andy Rocchelli, ucciso a colpi di mortaio nel 2014 a Sloviansk, in Donbass.

Ci sono infine la Pro loco e la Società Operaia. La Pro loco si impegna ad esempio a ripristinare per almeno due anni la fiera delle arti e dei mestieri. I fondi serviranno anche a sostituire le attrezzature con altre a basso impatto ambientale. La Socielà Operaia si è invece impegnata a sostituire con l’aiuto degli alunni delle scuole tutte le foto che dal 2011 sono affisse in paese e che raccontano, per immagini la storia di Pianello.