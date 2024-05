Cantiere irregolare: quattro denunce e sanzioni per 30mila euro

Quattro denunce e quasi 30mila euro di sanzioni. E’ il risultato delle ispezioni dei carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Piacenza effettuate in un cantiere cittadino e nella sede di una società di multiservizi con sede a Piacenza.

Ad essere denunciati all’autorità giudiziaria sono stati il titolare 27enne di una società edile con sede in provincia di Bergamo, il dirigente delegato 55enne di una società cooperativa con sede in provincia di Udine, il 65enne piacentino coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il titolare di 41anni di una società di multiservizi con sede a Piacenza.

LAVORO IRREGOLARE: I REATI CONTESTATI ALLE IMPRESE

Diversi i reati contestati alle imprese: dall’aver adibito un lavoratore all’utilizzo di attrezzatura che richiede conoscenze o responsabilità particolari sprovvisto di idonea informazione, formazione ed addestramento, dalle mancate recinzioni anticaduta non presenti alle pareti ed al ciglio dello scavo con rischio di caduta dall’alto, dalla mancata verifica di idonee barriere e parapetti fissi atti ad impedire la caduta di persone e cose, dall’aver occupato “in nero” un lavoratore straniero su 44 impiegati e dall’aver eseguito registrazioni infedeli nel LUL (libro unico del lavoro).

Per queste ragioni, in attesa della regolarizzazione degli adempimenti previsti, l’attività delle due ditte che operavano nel cantiere è stata cautelativamente sospesa.

Oltre alla denuncia, per i titolari o i rappresentanti delle società sono scattate anche le ammende e le sanzioni previste per un totale di quasi 30 mila euro.