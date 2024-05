Maltrattamenti in famiglia: 47enne piacentino condannato ai domiciliari

Maltrattamenti in famiglia: un quarantasettenne è stato condannato nei giorni scorsi dal tribunale di Piacenza a tre anni e 10 mesi di detenzione domiciliare, che comprende un’uscita fino a 12 ore per motivi di lavoro e quattro ore per motivi di svago. Inizialmente, il pubblico ministero aveva richiesto una pena di due anni e un mese, ma i giudici hanno emesso una sentenza più severa. Nonostante la condanna, l’uomo ha sempre sostenuto la propria innocenza.

Gli episodi contestati risalgono al 2018 e riguardano un’aggressione fisica e minacce verbali rivolte alla moglie, in particolare in alcune occasioni l’uomo aveva colpito con uno schiaffo la donna e le aveva gridato: “Ti sciolgo nell’acido”. Durante l’udienza, il suo avvocato difensore, Vittorio Antonini, ha sostenuto la posizione dell’assistito, chiedendo l’assoluzione. Al termine del processo, il legale ha dichiarato: “Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza per valutare il ricorso in appello”.