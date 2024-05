Corsini a Piacenza presenta il suo libro: “Politica significa trovare sintesi ed equilibrio”

Un’autobiografia ragionata, che mette insieme passione e impegno di una vita nelle istituzioni, per lasciare un contributo tangibile alla crescita di “questa straordinaria Regione che io chiamo casa mia”. Andrea Corsini, assessore regionale al turismo ha presentato, a Piacenza nei giorni scorsi, il proprio libro “Fra la gente. Dal garage di casa alla politica per l’Emilia-Romagna” al circolo culturale Baciccia, in dialogo con la sindaca Katia Tarasconi e il direttore editoriale di Libertà Gian Luca Rocco.

Tra i temi affrontati, turismo e logistica, dal brand Emilia-Romagna al polo del ferro, passando per il Tour de France che – dice Corsini – “avrà un impatto simile alle Olimpiadi per i territori coinvolti”, per poi approfondire i nodi legati ad una sanità pubblica che “pur mantenendo standard qualitativi di livello superiore alle altre regioni, viene messa a repentaglio dai tagli del Governi”. Ecco perché – racconta Corsini – in politica deve sempre vincere il compromesso, una parola spesso sottovalutata, che invece rappresenta l’essenza dell’arte della politica: trovare una sintesi, un equilibrio per lasciare nessuno indietro e per ridurre le disuguaglianze”.