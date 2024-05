Truffe immobiliari, arrestata 50enne: le vittime si erano mobilitate sui social

Una cinquantenne italiana, condannata in via definitiva a 3 anni e 6 mesi per traffico di influenze illecite, truffa, furto ed utilizzo indebito di carta di credito, è stata arrestata dagli agenti di polizia della questura di Piacenza. I reati sono stati commessi a Mantova nell’ultimo decennio, e negli ultimi anni la donna aveva trasferito i suoi interessi a Piacenza, dove era stata denunciata numerose volte.

IL MODUS OPERANDI

In particolare, si era specializzata nelle truffe immobiliari: presentandosi come una professionista seria, portava avanti accordi per l’affitto di case che non aveva a disposizione e si faceva versare la caparra dalle vittime, per poi sparire.

L’attività criminale della donna aveva portato ad una grossa mobilitazione in rete delle persone truffate, che avevano condiviso via social network quello che avevano subito, ponendo un ulteriore freno alle attività della donna.