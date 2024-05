Via libera all’abbattimento delle volpi nel Piacentino: 200 esemplari all’anno

Via libera della Provincia all’abbattimento delle volpi. La determina del 23 maggio dell’ente di corso Garibaldi dà attuazione al Piano regionale quinquennale di controllo della volpe per gli anni 2024-2028 approvato nel febbraio scorso. La Regione indica la possibilità di abbattere un massimo di 4.500 volpi all’anno a livello regionale (contro i 6.150 capi del precedente Piano) e di 200 in provincia di Piacenza.

Nella delibera regionale ricordato che la volpe, in quanto “nocivo”, è una specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Dunque, il Piano regionale apre alla possibilità di abbattimento al di fuori della stagione venatoria.