A “Lo specchio” l’architetto e docente Marcello Spigaroli: stasera su Telelibertà

Sono già 19 i protagonisti che si sono succeduti sulla ribalta dello Spazio Rotative, ospiti del programma “Lo specchio di Piacenza”, format ideato condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. Questa sera alle 20,30 su Telelibertà è la volta dell’architetto e docente Marcello Spigaroli, figura di spicco nel tessuto culturale e didattico della città. La sua presenza rappresenta un’occasione preziosa per esplorare le intersezioni tra architettura, educazione e cultura locale. Esperto di storia dell’urbanistica, Spigaroli ha iniziato la sua carriera come insegnante all’Istituto Tramello, per poi trascorrere vent’anni come docente a contratto presso il Politecnico di Milano. Ha insegnato prima nella sede principale del capoluogo meneghino e, successivamente, con l’inaugurazione della sede cittadina, a Piacenza fino al 2014.

La sua esperienza di insegnante è rimasta un ricordo caro, descritta da lui stesso come una preziosa palestra di rapporti umani. Durante questi anni ha avuto l’opportunità di interagire con numerosi studenti, contribuendo alla loro crescita accademica e personale, e sviluppando al contempo una profonda comprensione delle dinamiche educative. “Lo Specchio…” si conferma come una vetrina di eccellenza, capace di mettere in luce le storie e le personalità che contribuiscono a rendere Piacenza una città viva e dinamica.