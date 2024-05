I Venerdì Piacentini tornano dal 21 giugno per cinque serate: ok della giunta

Tornano dal 21 giugno i Venerdì Piacentini. Cinque date: tutti i venerdì fino alla chiusura il 19 luglio. Con una delibera del 21 maggio la giunta ha dato l’ok all’edizione 2024 della manifestazione di animazione del centro storico nella stagione estiva, ideata a fine anni ‘90 dall’amministrazione Vaciago e dal 2011 organizzata dall’agenzia Blacklemon.

Al Comune la richiesta di collaborazione è arrivata dall’associazione di commercianti “ Vita in centro a Piacenza”, il 23 maggio si è svolta la conferenza di servizio e nei prossimi giorni è atteso il perfezionamento degli atti per la predisposizione dell’evento. Un’iniziativa che incentiva la cittadinanza alla fruizione del centro storico e il sostegno delle attività economiche caratterizzandosi così come un progetto di marketing territoriale, per tale ragione il Comune assicura la sua collaborazione che si configura nell’assicurare alcuni servizi che vengono prestati dagli uffici municipali, oltreché le attività di comunicazione alle agevolazioni nell’occupazione di suolo pubblico, l’autorizzazione al transito in Ztl, la concessione di arredi e strutture, la diffusione musicale nei dehors dei pubblici esercizi.