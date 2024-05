“La festa dei vicini”: con Acer si promuovono integrazione e comunità

Il gelato di una volta, quello che arriva nei cortili con il carretto, gusti genuini, sapore di atmosfera familiare. Era forse scontato il successo dell’iniziativa “(A)C’era una volta” promossa da Acer Piacenza, in occasione della Festa dei Vicini, nei quartieri Tigrai, San Sepolcro, Barriera Roma e Barriera Farnese. “Lo scorso anno – precisa il presidente Marco Bergonzi – abbiamo coinvolto il quartiere della Farnesiana. Questa volta, in una sorta di viaggio itinerante tra quartieri, in due giorni abbiamo raccolto gli inquilini di queste zone storiche e, insieme a loro, abbiamo cercato di riportare l’attenzione sui temi del rispetto non solo dei vicini di casa, ma delle regole di buonsenso che consentano a tutte le famiglie di vivere in serenità e sicurezza”.

Il protagonista del weekend è stato senza dubbio il gelato di Miles Sabores (30 chili esauriti in poche ore), che ha attirato soprattutto domenica (complice la splendida giornata di sole) i piccoli inquilini delle case Acer: “E’ importante vivere anche solo per qualche ora il contatto diretto con gli abitanti dei quartieri – sottolinea il vicepresidente di Acer Andrea Pezzani – Sono loro i nostri occhi e le nostre orecchie e sono sempre loro ad avere il polso della situazione reale. Occasioni come queste servono anche a farli sentire partecipi delle iniziative che Acer promuove proprio per loro. E, perché no, a venire a conoscenza di alcuni problemi che coinvolgono singole famiglie”.

il caso di barriera roma

Integrazione particolarmente complessa a Barriera Roma, dove soprattutto le inquiline storiche – c’è chi vive lì da oltre quarant’anni – lamentano la difficoltà di vivere accanto a persone provenienti da culture e tradizioni molto diverse. Una situazione questa di assoluta normalità per i bambini che, oltre a mangiare il gelato e giocare indistintamente con i coetanei del quartiere, aspettano con una certa agitazione il turno per fare un giro sulla “Topolino” elettrica guidata dal presidente Bergonzi.

“E’ proprio sui bambini che poniamo le nostre speranze per un futuro di pacifica convivenza – tiene a ricordare la consigliera di Acer Ilaria Rossi – Iniziative come questa, danno il senso del lavoro che la nostra amministrazione sta portando avanti sul difficile tema dell’educazione civica”.

E, in effetti, non mancano certo le adesioni dei piccoli inquilini al Tigrai e a Barriera Roma, al tavolo della maestra Lucia Sperzagni che, munita di matite colorate e dei giochi di logica di Raffa, ha accompagnato la due giorni di Festa dei Vicini.

A Barriera Farnese e Barriera Roma è intervenuta l’assessore alle Politiche Abitative Nicoletta Corvi, che ha raccolto non solo i ringraziamenti ma anche le richieste degli inquilini insieme al consiglio di amministrazione di Acer. Il gelato è stato il protagonista del primo dei tre eventi dedicati all’ (A)C’era una volta ideato dall’azienda casa che gestisce gli alloggi popolari per conto dei Comuni della provincia.