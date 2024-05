Mini-maratona Pedibus di Piacenza: premiati i disegni vincitori del concorso

Il comitato organizzatore della 27° Placentia Half Marathon e Infoambiente ha premiato i bambini, i genitori e gli insegnanti che hanno partecipato alla Mini-maratona Pedibus per Unicef e al concorso per il disegno dei pettorali.

LE SCUOLE

La giuria ha scelto a maggioranza i migliori disegni a tema, presentati dalle seguenti scuole: il 2° Circolo Didattico di Piacenza (Mazzini, Alberoni (primaria e infanzia), S. Lazzaro, Mucinasso), il 3° Circolo Didattico di Piacenza (Giordani, De Gasperi, S. Antonio), il 4° Circolo Didattico di Piacenza (Caduti S. L., De Amicis), il 5° Circolo Didattico di Piacenza (Vittorino, infanzia Dante), il 7° Circolo Didattico di Piacenza (Pezzani, XV Aprile), l’8° Circolo Didattico di Piacenza (Don Minzoni, Carella), l’IC Gandhi (S. Nicolò, Gragnano, Rottofreno, Calendasco), l’IC Rivergaro-Gossolengo-Niviano-Quarto, l’IC Pianello-Gazzola, Casa del Fanciullo, S. Orsola, il Centro Infanzia Marco Polo, l’Infanzia S. Vincenzo De Paoli, l’Infanzia S. Eufemia, l’Infanzia S. Raimondo e il Servizio Edugate.

La premiazione è avvenuta nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, alla presenza degli organizzatori, delle autorità e di Unicef, ai cui progetti era dedicata la raccolta fondi volontaria.

I VINCITORI

Hanno ricevuto un buono acquisto del valore di 50 euro, utilizzabile nei punti vendita della cooperativa di consumatori Coop Alleanza 3.0 (negozi Coop e Ipercoop), i seguenti studenti: per la scuola dell’infanzia, Jouri Grar della sezione 4, infanzia Dante; per le classi prime, Alice Tigri della classe 1A della scuola primaria XXV Aprile; per le classi seconde, Gaia Tagliaferri della classe 2C della scuola primaria Vittorino; per le classi terze, Arianna Marino della classe 3C della scuola primaria Vittorino; per le classi quarte, Sveva Rabaiotti della classe 4I della scuola primaria Calendasco; e per le classi quinte, Vanessa Tachovska della classe 5B della scuola primaria Vittorino. Per la sezione slogan, il premio è andato a Vittoria Razzini della classe 4A della scuola primaria S. Antonio.

Hanno ricevuto un regalo per il secondo e terzo posto di ogni categoria i seguenti studenti: per la scuola dell’infanzia, Leel Elnaggar della sezione Blu, infanzia Alberoni, e Delya Iror della sezione Lilla, infanzia Alberoni; per le classi prime, Anita Ferrari della classe 1B della scuola primaria Caduti Sul Lavoro e Bacos Bryan della classe 1 della scuola primaria S. Antonio; per le classi seconde, Anabel Rackouska della classe 2B della scuola primaria Caduti Sul Lavoro ed Edoardo Barabaschi della classe 2 della scuola primaria S. Orsola; per le classi terze, Pietro Carbucelli della classe 3C della scuola primaria Giordani e Marcello Mutti della classe 3A della scuola primaria Giordani; per le classi quarte, Stefano Parmigiani della classe 4C della scuola primaria Giordani e Vittorio Zappalà della classe 4A della scuola primaria XXV Aprile; e per le classi quinte, Sofia Accorsi della classe 5D della scuola primaria Giordani ed Emma Assunta Giordano della classe 5B della scuola primaria De Gasperi. Per la sezione slogan, i premiati sono stati Irene Fiazza della classe 4A della scuola primaria S. Antonio e Bartolomeo Marino della classe 1D della scuola primaria Pezzani.

Il plesso scolastico con il maggior numero complessivo di partecipanti (alunni, fratelli, accompagnatori e insegnanti valutati sul numero totale di alunni iscritti al plesso) è risultato essere la scuola primaria S. Antonio, che ha ricevuto 150 euro. La classe con il maggior numero complessivo di partecipanti (alunni, fratelli, accompagnatori e insegnanti valutati sul numero totale di alunni frequentanti la classe) è risultata essere la 2B della scuola Caduti Sul Lavoro, che ha ricevuto 150 euro. La classe con il maggior numero di alunni partecipanti (espresso in percentuale sul numero totale degli alunni frequentanti la classe) è risultata essere la classe 3A della scuola Giordani, che ha ricevuto 150 euro.