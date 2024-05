“Aiuto, una donna è morta in casa”: falso allarme, si era addormentata

L’allarme disperato, in via Morigi a Piacenza, si è diffuso rapidamente verso le 8 di martedì 28 maggio. Sembrava infatti che una donna di 85 anni fosse stata trovata senza vita in casa. Ma la porta dell’appartamento era spalancata e si è temuto qualcuno fosse entrato, magari per farle del male, o che si fosse dato rapidamente alla fuga.

Così sul posto è intervenuta anche la polizia, che con i sanitari del 118 è entrata nell’appartamento nell’apprensione generale del quartiere e dei vicini, attirati dall’arrivo dei mezzi. Ma qui arriva una volta tanto il colpo di scena sperato: con stupore, e un sospiro di sollievo che raramente si vede, forze dell’ordine e soccorritori hanno capito subito che la donna stava semplicemente dormendo e si era dimenticata la porta aperta, poi probabilmente spalancata dal vento. Tanta la gioia dei familiari che erano corsi subito sul posto, già in lacrime, e hanno invece capito vedendo la donna in piedi che non c’era nulla da temere per lei.