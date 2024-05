Bilancio di Acer Piacenza: “Alloggi a disposizione in aumento, morosità in calo”

È stato approvato il Bilancio 2023 di Acer Piacenza, l’ente che si occupa della gestione e dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio.

I dati, illustrati nella mattinata di mercoledì 29 maggio dal presidente Marco Bergonzi, sono “estremamente positivi”.

alloggi ripristinati

“Il dato sicuramente più importante – ha spiegato il numero uno di Acer – riguarda l’aumento del 73% degli alloggi messi a disposizione dei Comuni per nove assegnazioni, la vera missione di questa azienda”.

eccedenze canoni, utile e morositÀ

“Abbiamo poi una crescita marcata delle eccedenze canoni pari al 43% – ha sottolineato Bergonzi – una crescita dell’utile del 33% e soprattutto un livello di morosità che, grazie ad un monitoraggio quotidiano, è oggi al livello più basso degli ultimi dieci anni, contrariamente alle previsioni che la stimavano in crescita”.

inquilini e mediazione sociale

Negli alloggi gestiti da Acer in provincia di Piacenza risiedono poco meno di 6.400 persone inquilini, per un totale di 2.636 nuclei famigliari. Le famiglia straniere sono 755, per un totale di 2.583 persone. In nuclei famigliari sono di 53 nazionalità diverse, le maggiori etnie straniere rappresentate sono quella marocchina, albanese, ecuadoriana, egiziana, romena e tunisina. “Si tratta di una grande varietà di utenti – ha quindi aggiunto Bergonzi – ecco perché assume un ruolo fondamentale l’opera di mediazione sociale e vicinanza agli inquilini. Quest’anno abbiamo stampato oltre 300 tabelloni con nuovi regolamenti di condominio in italiano, inglese e arabo”.

