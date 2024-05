Gropparello, in marcia per la sede della Pubblica: “Quattro percorsi e ristoro musicale”

“Per promuovere le bellezze del nostro territorio. Per realizzare il sogno di avere una sede di proprietà”. Grande l’impegno dei volontari della Pubblica assistenza Val Vezzeno nella preparazione di quella che sarà la quarta edizione della marcia organizzata tra gli scorci naturalistici di Gropparello. Domenica 2 giugno si alza il sipario sulla quarta edizione della marcia promossa dagli operatori di Anpas per ricavare fondi a sostegno di un vero e proprio presidio sanitario per la comunità che abita tra i torrenti Vezzeno e Riglio.

Quattro percorsi tra natura, borghi e castelli

Sono quattro i percorsi pensati dai promotori per cercare di accontentare tutti i palati. Uno breve ideato appositamente per famiglie con bambini piccoli e passeggini, uno da quattro chilometri, uno da otto e, il più lungo, da 16 chilometri. Ogni percorso sarà segnalato con i colori che contraddistinguono i codici di uscita nelle emergenze che affronta quotidianamente la Pubblica. Sarà possibile iscriversi e partire da piazza Roma già dalle 7.00 di domenica 2 giugno. Dopo aver apprezzato le meraviglie storico-naturali che offre la Val Vezzeno, i partecipanti potranno anche sedersi a tavola al campo sportivo del paese, dove saranno attivi gli stand gastronomici, e gustarsi i piatti preparati dai volontari dell’associazione.

“Sarà una grande festa della solidarietà e della promozione territoriale – le parole del presidente Stefano Bozzini -. Da giorni siamo impegnati nella pulizia e nella segnalazione dei vari percorsi che abbracciano le colline e i boschi di Gropparello. Siamo certi di poter regalare una bellissima giornata a tutti i partecipanti, una giornata che dedichiamo a quella che sarà la nostra nuova casa”. L’intero ricavato dell’evento, organizzato in sinergia con il Csi, sarà infatti destinato ai lavori di ristrutturazione della nuova sede di proprietà dell’associazione.

Ristoro musicale davanti alla Chiesa Vecchia di Gropparello

“Ci teniamo a coinvolgere le realtà produttive del territorio cercando di offrire la migliore vetrina possibile per l’intera vallata” evidenzia la vicepresidente della Pubblica assistenza Val Vezzeno Benedetta Moschini. I percorsi toccheranno punti panoramici, boschi, ruscelli, ma anche castelli e borghi unici come quello dei Bersani, il paese delle fiabe. Lungo i tracciati saranno posizionati ristori con protagonisti torte dolci e salate e prodotti locali. Confermato, dopo il successo dell’anno scorso il ristoro musicale con protagonista Maurizio Marchioni che esaudirà ogni desiderio canoro dei partecipanti.

“Aumentano i servizi della Pubblica assistenza Val Vezzeno”

Grande la partecipazione della comunità nell’organizzazione della quarta marcia della Pubblica: “Sentiamo tutti i giorni l’affetto di residenti e aziende del territorio che sostengono la nostra attività – conclude Bozzini -. In questi ultimi anni siamo riusciti ad assumere due dipendenti, aumentare le ore di servizio e portare avanti corsi di primo soccorso per la popolazione. Ora l’obiettivo è quello di continuare a crescere e la nuova sede sarà linfa per futuri progetti”.