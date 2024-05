Carpaneto, appartamento devastato dai ladri: rubati soldi, gioielli e pistola

Colpo in un’abitazione di Carpaneto: bottino da 4mila euro, con contante e i gioielli è sparita anche una pistola calibro 22.

L’appartamento del ristoratore Lorenzo Paganuzzi è stato devastato dai ladri nella giornata di martedì 28 maggio mentre i proprietari erano fuori.

I ladri hanno scassinato le due casseforti e un altro armadio blindato.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri di Carpaneto. Altri tentativi di furto sono stati segnalati anche in via Enrico Ranza e via don Burgazzi.

L’articolo di Valentina Paderni su Libertà