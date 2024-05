Confindustria, a San Damiano Rolleri passa il testimone a Parenti

Sono affidate al neo presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini le conclusioni della 79esima assemblea dell’associazione datoriale piacentina, la prima fuori dalle mura cittadine. L’appuntamento si tiene infatti oggi, giovedì 30 maggio, al Distaccamento aeroportuale Piacenza di San Damiano, nel comune di San Giorgio.

Il passaggio di testimone

L’ospite prestigioso, eletto venerdì scorso al vertice degli industriali italiani, per la prima volta partecipa in presenza all’assemblea di un’associazione locale. Un evento importante che sancirà il passaggio di testimone dal presidente in carica Francesco Rolleri e il futuro presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti.

Tavola rotonda

Alla 79esima assemblea dell’associazione sarà presente anche il tenente colonnello Salvatore Occini, comandante del Distaccamento aeroportuale di Piacenza. In programma anche una tavola rotonda moderata da Andrea Bignami, caporedattore di Sky Tg24, alla quale partecipano Alberto Baban, presidente VeNet-Work Spa ed ex presidente di Piccola Industria Nazionale, Luciano Floridi, direttore dello Yale Center per l’Etica Digitale e professore di sociologia della Cultura e della Comunicazione all’Università di Bologna, Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica Unimic, direttore Vrai Lab e lo stesso Rolleri, partecipa Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano.