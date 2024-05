La Coppa piacentina diventa un gelato: su Rai 2 con il programma “Eat Parade”

Che la Coppa piacentina Dop fosse versatile in cucina lo si era capito dalle diverse ricette proposte negli ultimi anni da chef rinomati quali Isa Mazzocchi, Paco Zanobini e Daniele Persegani, ma che fosse possibile utilizzarla anche in versione dessert non si era ancora visto.

E invece, è quanto proporrà venerdì 31 maggio su Rai 2 “Eat Parade” alle 13.30: la rinomata gelataia Helga Cimino di Roma ha infatti pensato ad un gelato gourmet dove ripropone in maniera “gelatabile” gusti della tradizione. Ad esempio, il gelato alla Coppa piacentina Dop, che si può gustare accanto al melone fresco.

La puntata potrà essere recuperata in replica sabato 1° giugno alle 13.30 e mercoledì 5 giugno alle 7.30.