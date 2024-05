Sicurezza e movida sul Corso: “Venerdì e sabato vigili fino alle 3 del mattino”

“A partire da questo fine settimana, fino a metà luglio, il venerdì e il sabato sperimenteremo street tutor e polizia locale in strada fino alle tre del mattino – ha annunciato in risposta la sindaca Katia Tarasconi -. Saranno concentrati tra il Facsal e il tratto di Corso in questione, e possibilmente anche fino in Piazzetta delle Grida, dove riceviamo segnalazioni. C’è bisogno di una mediazione: nessuno vuole penalizzare le attività commerciali, siamo però consapevoli del disagio – continua – . Valuteremo i risultati in questi mesi, e se avrà senso inizieremo un percorso per stabilire regole di gioco condivise con la collaborazione dei pubblici esercizi”.

Sul tema della viabilità, ritorna l’ipotesi del senso unico. “I residenti sembrano essere tutti d’accordo, con l’assessore Bongiorni si sta valutando di ripristinarlo, insieme alla possibilità di dedicare i posteggi di vicolo Edilizia ai soli residenti”.

All’incontro di ieri sera, oltre alla sindaca, erano presenti anche diversi assessori, insieme al dirigente alla Pianificazione Urbanistica del Comune Massimo Sandoni e il comandante della Polizia locale Mirko Mussi.

L’articolo di Riccardo Foti su Libertà