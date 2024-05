Tumore al seno e ricostruzione, nuove tecniche mini-invasive a “Star Bene”

Le prime notizie del tumore al seno risalgono a tremila anni fa, documentate su un papiro egizio. Ci sono voluti millenni perché si arrivasse a capire come affrontare l’operazione senza sfigurare le donne e, in certi casi, metterne in pericolo la vita stessa.

Oggi siamo all’avanguardia con la cosiddetta chirurgia conservativa, con cui si asporta il tumore risparmiando per quanto possibile il tessuto mammario sano, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia. Se ne parla stasera, giovedì, a “Star Bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà alle 21.

GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Ospiti della puntata saranno il direttore della Breast Unit di Piacenza Dante Palli, il chirurgo senologico Marco Gardani, la case manager dell’Ausl di Piacenza Lucia Berti e l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna.

A Piacenza la chirurgia generale a indirizzo senologico opera in maniera multidisciplinare all’interno della Breast unit che è composta da un team di medici specializzati nella diagnosi e nella cura delle patologie della mammella della donna e dell’uomo e che lavorano in squadra per costruire un percorso diagnostico e terapeutico.

I TEMI DELLA PUNTATA

Diversi saranno i temi trattati nel corso della puntata: innanzitutto quali sono le novità in chirurgia mammaria e se oggi è possibile la conservazione dei linfonodi ascellari e in quali casi. Ma sotto i riflettori finisce anche il tema della prevenzione: la dieta, il controllo del peso e l’abbigliamento hanno un ruolo? L’esercizio fisico aiuta? E le terapie quali sono? Le nuove tecnologie garantiscono una maggiore sicurezza, in che modo?