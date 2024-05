Aperitivo internazionale: a Palazzo Gotico danze tipiche, concerti e pietanze peruviane

Appuntamento con il mondo a Palazzo Gotico. Venerdì 7 giugno nella cornice del centro storico piacentino, verrà organizzato un happy hour di scambio culturale finalizzato a sostenere la Fondazione La Ricerca Don Giorgio Bosini ETS per bambini e mamme delle comunità Luna Stellata e Stella del Mattino, e del Collegio peruviano Fe y Alegria per la realizzazione di un laboratorio di panificazione.

L’evento internazionale è organizzato dall’associazione culturale “Amici del Mondo” in occasione del decimo anniversario della sua costituzione, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Piacenza, oltre che con il patrocinio del Consolato Generale del Perù



il programma della serata

La serata sarà animata da artisti peruviani che proporranno spettacoli di musica e danze tipiche dalle 19.30 alle 23. L’aperitivo internazionale proporrà diversi assaggi culinari di entrambi i Paesi in un susseguirsi di musiche italiane e peruviane e danze in costumi tipici. In un duplice concerto di brani celebri italiani e peruviani, si esibiranno diversi musicisti professionisti del Conservatorio Nicolini diretti da Patrizia Bernelich.

Ci sarà anche una rievocazione storica di costumi medievali della Proloco di Castellarquato a cura della professoressa Margherita Muselli. E di nuovo musica con il duo Artistaña (Frank e Richard), il cantante e musicista Davide Avila, la cantante Letizia Mozzi, l’accademia di Marinera Unidos por una Pasión, e danze peruviane con il duo di danze tipiche Fiesta (Jorge e Nanina) e il gruppo Imagenes Perú.

Saranno allestite anche due mostre fotografiche: “Inspired Piacenza-Safari fotografico” a cura di Hair Trendy, e una personale dell’artista peruviana Micaela del Sol: “Inti Warmi”, a cura dell’associazione Esperanza di Bologna.

Infine, la scrittrice e poetessa peruviana Hortensia Garcia presenterà il suo ultimo libro “Sbagliata – Storia di una bugia”.

come prenotarsi alla serata

Numero massimo di partecipanti alla serata: 350, pertanto occorre iscriversi chiamando il 3278364443 o compilando il modulo online. Per informazioni scrivere a [email protected].