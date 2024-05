Arresto cardiaco, epidemia silenziosa: “Un defibrillatore per ogni estintore”

Piacenza patria delle più moderne procedure del cuore e della prevenzione dell’arresto cardiaco grazie al Piacenza Cardiac Arrest 2024. Una giornata interamente dedicata alle tematiche legate alle aritmie e all’esempio di “Progetto Vita”, la rete di defibrillatori in continua evoluzione e già proiettata al futuro. Un centinaio circa i professionisti arrivati da tutta Italia all’appuntamento di alta formazione professionale che si tiene oggi, 31 maggio, nella sala convegni di Confindustria. Per alcuni Progetto Vita è già un modello da replicare e ha un ambizioso obiettivo.

piacenza: un defibrillatore per ogni estintore

“Vogliamo mettere un defibrillatore in ogni punto dove vedete un estintore e anche in tutti i ristoranti e bar – ha spiegato Daniela Aschieri presidente di Progetto Vita – la prevenzione è troppo importante per salvare la vita delle persone”.

progetto vita a piacenza: di cosa si occupa

Progetto Vita è il primo progetto di defibrillazione precoce nato in Europa nel 1998. Il progetto coinvolge da sempre enti pubblici, aziende private, forze dell’ordine e associazioni di volontariato che ne supportano le attività sia finanziariamente che fattivamente. Non tutti sanno che l’utilizzo entro pochissimi minuti di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), salva la vita alle persone colpite da arresto cardiaco. “In Italia 25mila persone potrebbero essere salvate se ci fosse un DAE a disposizione entro 3-4 minuti” – si legge sul sito dell’associazione.

arresto cardiaco: come intervenire

L‘arresto cardiaco rappresenta un’epidemia silenziosa, la principale causa di morte nei paesi occidentali. Ogni minuto che passa dal momento dell’arresto cardiaco scendono del 10% le probabilità di sopravvivere: dopo 5 minuti le probabilità saranno del 50% e dopo 10 minuti 0%. La sopravvivenza da arresto cardiaco è ancora oggi inferiore al 10%, laddove non esistono sistemi di defibrillazione precoce. L’obiettivo di Progetto Vita è quello di ridurre la mortalità da arresto cardiaco promuovendo la cultura della defibrillazione precoce mediante l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e l’ integrazione di questo sistema con il 118.