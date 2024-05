Casa della comunità della Val Tidone, gli studenti presentano i prossimi eventi

Prosegue il viaggio dalla Casa della salute alla Casa della comunità della Val Tidone: la struttura di Borgonovo continua a essere un cantiere aperto di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e del terzo settore.

nuova tappa del percorso

Venerdì 31 maggio alle 14.30, è in calendario una nuova tappa del percorso: tutti i protagonisti del cammino progettuale del Casa Community Lab si sono dati appuntamento nel parco della salute per un incontro finalizzato a fare il punto sui “lavori in corso”.

“Alla fine del 2023 – ricorda Giuseppe Magistrali, direttore del distretto di Ponente – è stato assegnato un bando di co-progettazione per la realizzazione degli interventi previsti dal percorso partecipativo. Stiamo quindi lavorando con la società cooperativa Sol.co, come capofila dell’aggregazione tra associazioni Eureka, L’Ippogrifo, Coopselios, Csv Emilia, La Ricerca e MenteViva. Venerdì, insieme agli studenti dell’istituto Volta di Castel San Giovanni, faremo il punto sulle attività che si sanno concretizzando. Stiamo dando gambe alle idee che sono state pensate dai ragazzi insieme ai cittadini, alle associazioni, ai professionisti e alle amministrazioni. Siamo tutti chiamati a essere costruttori”.

le azioni previste

“Casa Community Lab – aggiunge Giorgio Chiaranda, direttore di Promozione della salute – continua a essere un progetto comunitario, corale e laboratoriale”.

Le azioni previste spaziano dall’informazione sui servizi garantiti dalla Casa della Comunità agli eventi, da attività di accoglienza e orientamento all’allestimento e animazione del Parco della salute per rendere fruibile l’area verde, trasformandola in un luogo permanente di prevenzione, promozione della salute, di relazione e incontro per la comunità”.

GIOVANI PROTAGONISTI

Nell’evento di venerdì è prevista anche la presentazione del progetto Youngle, che coinvolge alcuni studenti dell’istituto Volta, e un momento di sensibilizzazione insieme alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’auditorium della Rocca, nella sede del Comune di Borgonovo.