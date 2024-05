Rivergaro, torna una “Partita per la vita”: migliaia di persone in attesa di trapianto

Sono trascorsi sei anni dalla scomparsa di Michele Lizzori, vice presidente provinciale dell’Aido. Ma la sua memoria resta sempre viva nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di fare un pezzo della strada della vita insieme. Resta viva soprattutto la sua lotta per il prossimo, la battaglia per diffondere la cultura del “Dono”. Perché donare è vita, donare è speranza.

E così anche quest’anno i genitori di Michele, Gianni e Enrica, hanno organizzato l’ottava edizione di “Una Partita per la Vita,” un evento che unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione sulla donazione di organi. L’appuntamento è fissato per il 2 giugno presso lo Stadio Comunale Ramponi di Rivergaro, con un ricco programma che promette di coinvolgere l’intera comunità locale.

rivergaro: Programma e Partecipanti 1 giugno

La manifestazione prenderà il via la sera del 1 giugno alle ore 21.00 con la presentazione delle squadre presso il salone parrocchiale in via Don Calderoni. La serata sarà condotta dalla giornalista di Telelibertà Marzia Foletti e vedrà la partecipazione di illustri relatori nel campo medico: Daniele Vallisa, direttore del Dipartimento di Oncologia-ematologia, Francesco Lauri, coordinatore infermieristico delle donazioni di organi e tessuti AUSL Piacenza, Gabriela Sangiorgi, già direttore del CRT Emilia Romagna, Angela Rossi, direttore della Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare e manipolazione delle cellule staminali emopoietiche, Roberto Scarpioni, direttore di Nefrologia e Dialisi di Piacenza.

A conclusione degli interventi, si darà spazio alle toccanti testimonianze di donatori e riceventi, offrendo un momento di riflessione e condivisione sull’importanza della donazione di organi.

La Partita del 2 Giugno

Il clou dell’evento sarà la partita che si terrà il 2 giugno alle ore 10.00, dove la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati sfiderà la squadra composta dai volontari del 118 Piacenza e della Pubblica Assistenza Valnure/RiverNiviano. Un incontro non solo sportivo, ma carico di significato, che vedrà protagonisti atleti che hanno vissuto l’esperienza del trapianto, dimostrando come lo sport possa essere un potente veicolo di rinascita e speranza.

Organizzazione e Patrocini

L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, AIDO, AVIS Provinciale Piacenza, ADMO e Circolo La Castaña di Niviano, e gode del patrocinio del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e del Comune di Rivergaro. Collaborano inoltre il 118 Piacenza Soccorso e la Pubblica Assistenza Valnure.

Un Evento di Solidarietà

“Una Partita per la Vita” rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della donazione di organi, sensibilizzare la comunità e sostenere i pazienti trapiantati. Il Memorial Michele Lizzori, dedicato alla memoria di una persona cara, è diventato un appuntamento fisso che coniuga sport, informazione e solidarietà, rafforzando i legami comunitari e l’importanza del supporto reciproco.