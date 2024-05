Truffe telefoniche a Piacenza: “Mamma ho perso tutto”, il trucco dei finti figli

“Mamma ho perso tutto”. Inizia così la più classica delle truffe telefoniche che ancora in questi giorni ha colpito una piacentina. Fortunatamente la donna non è caduta fino in fondo nel tranello: quando la figlia sedicente le ha chiesto di fare un bonifico da quasi mille euro, la piacentina ha bloccato il numero sul cellulare e ha segnalato il contatto alla polizia postale.

Non è l’unica: l’altro pomeriggio anche sul telefono di un’altra donna è arrivato un messaggio da parte della “figlia”. “Ciao mamma. Questo è il mio nuovo numero di telefono. Lo salvi e mi mandi un messaggio su whatsapp per favore” è la richiesta arrivata alla piacentina: peccato che quest’ultima non avesse figli, per cui le è stato facile non cadere nel tranello.

Diversamente è andata alla donna che si è vista recapitare sul telefono la richiesta di aiuto di una persona che la chiamava “mamma”.