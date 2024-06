Ai giardini Merluzzo si gioca a domino e si programma il fine settimana nel quartiere

Nella mano ognuno stringe le sue tessere, quelle bianche con i pallini neri. Sono arrivati verso le sei e mezza del pomeriggio, hanno portato un tavolo di plastica – di quelli da giardino – e un paio di sedie da campeggio. Gli altri due siedono sulla panchina. Sul piano hanno disposto anche un piccolo tappeto di velluto, in modo che le tessere non si muovano, una volta messe sul tavolo. Quattro uomini che giocano a domino non fanno notizia, tuttavia la fanno se lo sfondo del loro gioco sono i giardini Merluzzo. Proprio nel punto in cui neppure un anno fa qualcuno aveva dato fuoco al borsone di un senzatetto, lì abbandonato; proprio sulla panchina che spesso è servita da giaciglio a chi dormiva all’addiaccio, ogni pomeriggio – quando il tempo permette, chiaramente – i quattro amici si ritrovano alla fine del lavoro a giocare.

Abitano in quartiere, due di loro devono semplicemente attraversare la strada con il tavolo sotto il braccio e la sedia pieghevole nell’altro. Sorridono a chi gli chiede se è possibile scattare loro una fotografia, d’altronde non è scontato trovare chi viva i giardini Merluzzo così: giocando, ma da adulto, per passare il tempo, per stare in compagnia. Qualcosa di simile accadrà anche domani, domenica: in occasione del Via Roma Street Market che animerà via Roma dall’incrocio con via Pozzo fino a piazzetta Santa Maria con tante bancarelle di vintage e antiquariato, ai giardini Merluzzo e Margherita sono in programma diversi laboratori per bambini e famiglie organizzati dal Centro cinofilo Valluretta. Si parte dalle 10 per arrivare alle 18.30 con cinque attività di lettura in giardino, orienteering urbano, esperienze con le educatrici cinofile e visite alla scoperta della flora dei giardini.