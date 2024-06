Borgonovo, dodici tappe per ripercorrere in un cammino la Carta Costituzionale

A Borgonovo nel giardino di via XXV Aprile è stato inaugurato un “cammino della Costituzione”. Un mini-percorso costellato di 12 tappe, ognuna della quali è contrassegnata da una stele in ferro su cui sono riportati i 12 principi fondamentali della Carta Costituzionale.

A volerne la realizzazione sono stati l’Anpi di Borgonovo e Ziano che insieme al comune un anno fa diedero il via al progetto del giardino della Costituzione. Ai ragazzi dell’Endo Fap don Orione è stato dato il compito di forgiare i manufatti in ferro, con anche l’aiuto di Giorgio Forlini. I ragazzi e le ragazze di due classi quarte dell’Istituto tecnico economico di Borgonovo hanno invece apposto un codice, qr code, tramite cui si ha accesso dal proprio telefono a contenuti multimediali. Ci sono stati anche sponsor generosi, come Emil Banca che ha contribuito economicamente.