Casa Community Lab della Val Tidone: valorizzare il parco della Casa della Salute

Un pomeriggio di festa quello andato in scena alla Rocca di Borgonovo con tutti i protagonisti del cammino progettuale del Casa Community Lab della Val Tidone coordinato dal giornalista Mauro Ferri, di Officine Gutenberg.

“Alla fine del 2023 – ha sottolineato in apertura Giuseppe Magistrali, direttore del distretto di Ponente – è stato assegnato un bando di co-progettazione per la realizzazione degli interventi previsti dal percorso partecipativo. Stiamo quindi lavorando con la società cooperativa Sol.co, come capofila dell’aggregazione tra associazioni Eureka, L’Ippogrifo, Coopselios, Csv Emilia, La Ricerca e MenteViva. Oggi, insieme agli studenti dell’istituto Volta di Castel San Giovanni “soci costruttori” dell’iter partecipativo attivato nel 2022, faremo il punto sulle attività che si sanno concretizzando. Stiamo dando gambe alle idee che sono state pensate dai ragazzi insieme ai cittadini, alle associazioni, ai professionisti e alle amministrazioni. Siamo tutti chiamati a essere costruttori e abbiamo una grande responsabilità: far crescere questo laboratorio unico in Italia”.

I ragazzi si sono intervallati nella presentazione delle anime del progetto entrando nel dettaglio del lavoro dei tre gruppi che hanno affrontato i temi della valorizzazione del parco della Casa della Salute e della Comunità, del supporto ai fragili e l’importante tema della comunicazione interna ed esterna.

Al termine della giornata è stato assegnato il premio Youngle, un altro progetto trasversale di ascolto e counseling online rivolto a giovani e gestito da giovani con il supporto di psicologi, educatori, assistenti sociali per “sopravvivere” a questa età delicata di passaggio.

Per celebrare la Giornata mondiale senza tabacco era presente la Lega italiana per la lotta contro i tumori con presidente della sezione piacentina Franco Pugliese affiancato da Fiorella Scaletti.