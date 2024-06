Castel San Giovanni, inaugurato il nuovo emporio del centro “Isola che non c’è”

I ragazzi e le ragazze speciali della “Isola che non c’è” di viale Amendola a Castel San Giovanni hanno un loro emporio. Una bottega in legno al cui interno ogni giovedì mattina è possibile acquistare, ad offerta libera, bellissimi oggetti. Collane, candele, borse stampate a mano, oggetti in legno e anche prodotti dell’orto. Gli oggetti esposti sono il frutto dell’ingegno e della creatività dei ragazzi ma anche dell’impegno di associazioni e realtà che, insieme alle educatrici di Coopselios, lavorano gomito a gomito con i ragazzi e le ragazze speciali durante le ore di laboratorio, insegnando loro i segreti della lavorazione del feltro, o di come si cuciono e si decorano le stoffe. Il ricavato delle offerte servirà a rifinanziare le attività dell’Isola che non c’è.