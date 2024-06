Donazione d’organi, il corto di Tiramani per Aido sarà protagonista al Senato

È una storia vera, che inizia dal suono di un elettrocardiogramma. Si tratta di “Seventyfive BPM ”, il cortometraggio di Gian Francesco Tiramani che in 15 minuti racconta il tema della donazione d’organi.

Dopo il viaggio che quest’opera ha compiuto grazie alla campagna per i 50 anni di Aido, in numerose scuole d’Italia e in alcune manifestazioni in tutto il mondo, ora il breve film approderà anche al Senato.

A partire dalla storia di “Seventyfive BPM”, dalle 11.00 di martedì 18 giugno in Piazza Madama nella Sala “Caduti di Nassiriya”, si parlerà di donazioni d’organi e dell’importanza che può fare questo gesto nella vita di chi è in attesa di un trapianto.

un prodotto piacentino

“Stiamo portando un prodotto piacentino in giro per il mondo – spiega Tiramani con un tono di voce emozionato – La troupe è piacentina, come quasi tutti gli attori. La storia stessa parte da Morfasso, quando la sera del 31 luglio 2010 ho organizzato la missione di trasporto d’organi di questo bambino di 5 anni. Il suo gesto è riuscito a salvare una bambina di 6 anni. Al Senato quindi porteremo quindi una storia vera, un pezzo d’orgoglio piacentino”.

In Italia ci sono 8mila persone che stanno aspettando un organo e ogni anno almeno 300 scompaiono per la carenza di donazioni. “Questo è quello che ci ha motivati. Al Senato presenteremo una nuova versione del film, con immagini diverse create appositamente per l’occasione, dopodiché la pellicola verrà resa fruibile gratuitamente a tutti”.

l’appuntamento a roma

Gli interventi saranno molteplici dopo la proiezione del film. A partire dalla presentazione in anteprima dell’aereo rivoluzionario di Avionord per il trasporto degli organi. Dopodiché la parola passerà a nomi illustri, a partire da Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica e alla Senatrice Elena Murelli. Per l’occasione verranno presentati i dati record sulle donazioni e trapianti del 2023 e della prima parte del 2024.

Un appuntamento importante che parla di vita, dove “Seventyfive BPM” ne è diventato il collante.