La Repubblica premia i suoi cittadini a Piacenza: festa del 2 giugno in piazza

Oggi, 2 giugno, in piazza Cavalli, alle ore 10.00, alla presenza delle autorità civili e militari si celebrerà il 78° anniversario della Festa della Repubblica, con rassegna ai reparti in armi, alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte del Prefetto Paolo Ponta.

Alla manifestazione è prevista la speciale partecipazione dell’orchestra Cinque Quarti, composta da circa 200 ragazzi e ragazze, bambini e bambine, risultato di un laboratorio orchestrale sviluppato dal 4° Circolo Didattico di Piacenza, esteso a varie scuole di Piacenza e Provincia, volto a promuovere attraverso la pratica musicale l’esercizio della piena cittadinanza e la valorizzazione delle differenze socio culturali, con una particolare attenzione a chi si trova in condizioni di disagio, fragilità o svantaggio personale, psichico, fisico, economico o sociale.

A seguire, alle ore 12, in Prefettura, il prefetto procederà alla consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

INSIGNITI DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIALE

Luogotenente Fabio Esposito – Dal 03 settembre 2007 è in forza al Nucleo di Polizia

Economico – Finanziaria di Piacenza.

Col. t. ISSMI Corrado Loero da luglio 2021 è Comandante Provinciale della

Guardia di Finanza di Piacenza.

CAVALIERE

Anna Maria Andena, Medico di Medicina Generale, a maggio 2018 è

stata nominata Direttore del Distretto della Città di Piacenza ricoprendo da luglio

dello stesso anno prima la funzione di direttore della UO Produzione Cure Primarie

quindi di direttore dell’UO Governo Clinico territoriale.

1° Lgt. Fabio Cappucciati dal 2006 è in forza al 2° Reggimento Genio Pontieri di

Piacenza nel cui ambito riveste l’incarico di Comandante del Plotone EOD.

Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza Giacomo Forteleoni

arruolatosi nel 1985 presta servizio nel territorio piacentino dall’agosto del 1989.

Già Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Castel San Giovanni a far

data dal 29 ottobre 2019 ricopre l’incarico di Comandante della Sezione Operativa

Volante del Gruppo Guardia di Finanza di Piacenza.

Giuseppe Gattoni è assistente amministrativo in quiescenza.

Viceprefetto Aggiunto Claudio Giordano dal 2021 è in forza alla Prefettura

di Piacenza. Dal 2022 ricopre l’incarico di Vicecapo di Gabinetto, nonché Dirigente

Reggente Area III Diritti Civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero,

immigrazione e diritto d’asilo” e Dirigente Reggente Area IV Protezione Civile, difesa

civile e coordinamento del Soccorso Pubblico”.

Raffaella Molinari ha iniziato giovanissima ad operare presso l’attività di

famiglia dapprima dedita alla vendita e riparazione di macchine per scrivere e

cancelleria poi, dagli anni ‘70 con l’introduzione dell’IVA impegnata anche nella

vendita dei prodotti Registri Buffetti, all’epoca unica fabbrica produttrice di prodotti

contabili (libri mastro, registri IVA, bollettari, blocchi fatture, etc).

Anna Ripa è Funzionario Economico Finanziario in servizio presso l’Ufficio

Contabilità Gestione Finanziaria della Prefettura di Piacenza con l’incarico anche

di Responsabile Ufficio Economato.

Giuseppina Suman ha intrapreso il proprio percorso professionale nel

1989 come impiegata presso la Pretura Circondariale di Piacenza, Ufficio del

Giudice per le indagini preliminari. Successivamente ha operato dal 2000 al 2015

presso il Tribunale di Piacenza – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

quindi dal 2015 a oggi presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di

Piacenza.