Punto Digitale Facile a Piacenza, attivati i servizi per gestire la propria “identità”

Sarà operativo da lunedì 3 giugno il Punto Digitale Facile che l’amministrazione comunale, dopo quello inaugurato la scorsa settimana presso il Quic di viale Beverora, a Piacenza, ha allestito stamattina, 31 maggio, nella sede del Centro InformaFamiglie all’interno della Galleria del Sole, quartiere Farnesiana, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore alla Trasformazione digitale, Simone Fornasari.

Si tratta di un luogo fisico e online in cui i cittadini possono ricevere supporto e formazione per gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, e molto altro, attivo lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e giovedì dalle 14 alle 17.

i prossimi appuntamenti

L’attivazione sul territorio dei punti di facilitazione digitale, mirata a favorire la conoscenza e l’uso consapevole delle nuove tecnologie e a garantire la piena accessibilità dei servizi online per tutti i cittadini, rientra nell’ambito dell’iniziativa regionale “Digitale facile in Emilia Romagna” finanziata con risorse Pnrr – Next Generation EU. E proseguirà nei prossimi giorni sulla base del seguente calendario di aperture: mercoledì 5 giugno, Unità Minori in via Martiri della Resistenza 8/A, giovedì 6 giugno Biblioteca Besurica in via Perfetti 2 (quartiere Besurica), lunedì 10 giugno Spazio 4.0 al civico 21 di via Manzoni. L’iniziativa è completata dall’attivazione di due spazi allestiti per garantire ai cittadini percorsi formativi riguardanti, ad esempio, l’identità digitale, l’accesso ai servizi telematici e la loro fruizione, nonché l’utilizzo dei dispositivi tecnologici: il primo presso l’Aula Informatica allestita a palazzo Mercanti, con accesso da piazzetta Pescheria; il secondo presso il centro di aggregazione polivalente Spazio 4.0 di via Manzoni.