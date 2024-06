Cinquant’anni in cartoleria: anche Raffaella Molinari tra i nuovi Cavalieri

Per la festa del 2 giugno sono state consegnate in prefettura a Piacenza le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Una consegna, con tanto di sorpresa iniziale, in quanto oltre a coloro che sono stati insigniti con i gradi onorifici di ufficiali e cavalieri, è stato premiato anche Emanuele Nicola Affaticati, 15enne di Fiorenzuola, che udendo un uomo parlare al telefono, esplicitando quest’ultimo l’intenzione di uccidere la sua fidanzata, rendendosi conto della gravità della situazione ha sporto denuncia salvando la donna. Per questo Affaticati ha ricevuto dal Quirinale il riconoscimento di “alfiere della Repubblica”.

Fra i 10 cittadini che hanno ricevuto il riconoscimento c’è Raffaella Molinari, nuova Cavaliere della Repubblica. È titolare della cartoleria “Registri perfetti” di via Medoro Savini. Ancora oggi porta avanti il negozio avviato dal padre proprio nel 1946, appena finita la guerra. “Non me lo sarei mai aspettato di essere qui – dice l’interessata – sono rimasta sorpresa, al punto che quando ho ricevuto la lettera pensavo in un primo momento si trattasse di uno scherzo. È un onore che giunge dopo cinquant’anni di lavoro”.

Il padre aprì il negozio di macchine per scrivere e calcolatrici, dopo la scuola vi iniziarono a lavorare anche le figlie. Raffaella Molinari prosegue tutt’ora. “Avevo passione quando ho iniziato e ce l’ho anche oggi. Il lavoro è cambiato parecchio, ma si resiste: i bambini delle scuole perdono le biro e le matite, consumano le gomme, insomma benché si viva in un’epoca digitale, ci sono articoli che servono ancora. Il lavoro per me è anche un piacere”.

I PREMIATI

In un salone gremito di parenti, alla presenza delle autorità e del prefetto Paolo Ponta, oltre a Raffaella Molinari le onorificenze di Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono andate al luogotenente della polizia finanziaria Fabio Esposito e al colonnello Corrado Loero, dal 2021 comandante provinciale della guardia di finanza. Le onorificenze di Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono state consegnate al medico Anna Maria Andena, al primo luogotenente del Genio Pontieri Fabio Cappucciati, al luogotenente della guardia di finanza Giacomo Forteleoni, all’assistente amministrativo in quiescenza della prefettura Giuseppe Gattoni, al viceprefetto aggiunto Claudio Giordano, ad Anna Ripa, funzionario economico finanziario in servizio alla prefettura di Piacenza, e a Giuseppina Suman, che lavora alla segreteria della presidenza del Tribunale di Piacenza.

INSIGNITI DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIALE

Luogotenente Fabio Esposito – Dal 03 settembre 2007 è in forza al Nucleo di Polizia

Economico – Finanziaria di Piacenza.

Col. t. ISSMI Corrado Loero da luglio 2021 è Comandante Provinciale della

Guardia di Finanza di Piacenza.

CAVALIERE

Anna Maria Andena, Medico di Medicina Generale, a maggio 2018 è

stata nominata Direttore del Distretto della Città di Piacenza ricoprendo da luglio

dello stesso anno prima la funzione di direttore della UO Produzione Cure Primarie

quindi di direttore dell’UO Governo Clinico territoriale.

1° Lgt. Fabio Cappucciati dal 2006 è in forza al 2° Reggimento Genio Pontieri di

Piacenza nel cui ambito riveste l’incarico di Comandante del Plotone EOD.

Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza Giacomo Forteleoni

arruolatosi nel 1985 presta servizio nel territorio piacentino dall’agosto del 1989.

Già Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Castel San Giovanni a far

data dal 29 ottobre 2019 ricopre l’incarico di Comandante della Sezione Operativa

Volante del Gruppo Guardia di Finanza di Piacenza.

Giuseppe Gattoni è assistente amministrativo in quiescenza.

Viceprefetto Aggiunto Claudio Giordano dal 2021 è in forza alla Prefettura

di Piacenza. Dal 2022 ricopre l’incarico di Vicecapo di Gabinetto, nonché Dirigente

Reggente Area III Diritti Civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero,

immigrazione e diritto d’asilo” e Dirigente Reggente Area IV Protezione Civile, difesa

civile e coordinamento del Soccorso Pubblico”.

Raffaella Molinari ha iniziato giovanissima ad operare presso l’attività di

famiglia dapprima dedita alla vendita e riparazione di macchine per scrivere e

cancelleria poi, dagli anni ‘70 con l’introduzione dell’IVA impegnata anche nella

vendita dei prodotti Registri Buffetti, all’epoca unica fabbrica produttrice di prodotti

contabili (libri mastro, registri IVA, bollettari, blocchi fatture, etc).

Anna Ripa è Funzionario Economico Finanziario in servizio presso l’Ufficio

Contabilità Gestione Finanziaria della Prefettura di Piacenza con l’incarico anche

di Responsabile Ufficio Economato.

Giuseppina Suman ha intrapreso il proprio percorso professionale nel

1989 come impiegata presso la Pretura Circondariale di Piacenza, Ufficio del

Giudice per le indagini preliminari. Successivamente ha operato dal 2000 al 2015

presso il Tribunale di Piacenza – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

quindi dal 2015 a oggi presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di

Piacenza.