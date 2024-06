Due giugno a Piacenza, cerimonia in piazza Cavalli con 200 giovani musicisti

In Piazza Cavalli a Piacenza si è svolta la celebrazione del 78esimo anniversario della Festa della Repubblica, a memoria del referendum con il quale l’Italia scelse la Repubblica sulla monarchia.

LA CERIMONIA DEL 2 GIUGNO A PIACENZA

La cerimonia si è aperta con la consueta rassegna ai reparti in armi, l’alzabandiera sulle note dell’inno nazionale e il discorso del Presidente della Repubblica, letto dal prefetto Paolo Ponta davanti alle autorità e a tanti cittadini assiepati lungo il perimetro della piazza.

È stata però una celebrazione diversa dalle precedenti, in quanto caratterizzata dalle note musicali. Sotto palazzo Gotico, ha suonato infatti l’orchestra Cinque Quarti, nata nel 2022 dal progetto “Dalla classe all’orchestra” del quarto circolo di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, diventato poi progetto di rete.

BAMBINI PROTAGONISTI

I bambini sono stati i veri protagonisti. Leggendo riflessioni basate sugli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, hanno introdotto la formazione musicale, composta dall’orchestra giovanile Cinque Quarti Abreu e dall’orchestra infantile Cinque Quarti Abbado, che ha suonato composizioni di Schumann, Pleyel, Tchaikovski ed Elgar.

Una chiusura adeguata alle parole pronunciate poco prima in piazza dal prefetto Ponta, che leggendo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito il 2 giugno 1946 il giorno in cui “la scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse una pagina decisiva di democrazia ponendo le basi per un rinnovato patto sociale, soffermandosi sull’importanza del fare memoria. Un dovere civico e una preziosa opportunità, un esercizio proprio a ciascun cittadino e soprattutto per quanti, esercitando pubbliche funzioni, trovano nei principi costituzionali di libertà, uguaglianza, solidarietà una bussola di sicuro orientamento di fronte alle complesse sfide del presente”.