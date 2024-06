In gita a Cesenatico studenti di Piacenza rischiano di annegare: salvati dai bagnini

Un gruppo di studenti di una scuola media di Piacenza in gita a Cesenatico ha rischiato di annegare ed è stato salvato dai bagnini. Lo riferisce il Corriere Romagna.

In base a quanto si è appreso, intorno a mezzogiorno di ieri, sabato 1 giugno, sei ragazzi sono entrati in acqua. Poco dopo il meteo è peggiorato, il vento è aumentato così come le onde e la corrente che li ha trascinati a largo. I giovani in difficoltà non riuscivano a rientrare.

I bagnini di salvataggio sono prontamente intervenuti e hanno riportato i ragazzi a riva evitando una tragedia.