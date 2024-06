Podenzano, la marcia benefica raccoglie 2mila euro per le famiglie bisognose

I rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato con il Comune di Podenzano nell’organizzazione della marcia del 21 aprile scorso “Corri la Mezza Goditi la Marcia”, di 6, 13 e 21 chilometri hanno consegnato oggi, 1 giugno, l’intero incasso, 2mila euro, agli operatori del Servizio sociale dell’Unione Valnure Valchero che operano sul territorio comunale di Podenzano perché li utilizzino per progetti di sostegno alle famiglie bisognose del comune di Podenzano. Anche lo scorso anno i fondi erano stati destinati a questa lodevole iniziativa, permettendo di effettuare 12 interventi emergenziali su 5 adulti fragili e su un nucleo familiare con minori.

marcia di podenzano

La marcia era stata voluta nel 2002 dagli amministratori comunali (allora era Marcia di Podenzano-Maratona di Valnure e Vatrebbia) con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Nei primi anni le somme sono state destinate alla comunità di Kani Bonzon (Mali) con cui Podenzano è gemellata. Nel corso degli anni, a seguito dei tragici eventi dell’alluvione nel 2015, del Covid 2020 che si sono verificati nel nostro territorio, e del peggioramento della situazione economica e sociale, i volontari hanno pensato di destinare i fondi a situazioni emergenziali più vicine, ad esempio alla società sportiva di Bettola che aveva subito gravi danni alle strutture a seguito dell’alluvione, alla CRI di Podenzano per acquisto di un mezzo, alla Casa di riposo della Parrocchia per l’acquisto di un sollevatore per i nostri anziani, ai bambini dell’Ucraina.

“Ringrazio di cuore il Gruppo Marciatori Gelindo Bordin e le associazioni Alpini, Avis, Pro Loco Podenzano, Pro Loco S.Polo, Signore in Giallo che hanno collaborato – afferma il sindaco Alessandro Piva –: senza di loro, senza il loro impegno, senza il loro lavoro, non sarebbe stato possibile raccogliere questi fondi. E’ molto bello vedere questo spirito di unità e di collaborazione tra associazioni penso che questo sia la più grande ricchezza di Podenzano”.

Presenti all’evento anche l’assessore allo sport e tempo libero e cultura Mattia Bitta, l’assessore alle politiche sociali, welfare e sostegno alle famiglie Arianna Groppi, ed Enrica Vignola dell’area adulti del servizio sociale Unione Valnure Valchero, che insieme alle associazioni hanno testimoniato quanto la collaborazione tra i due assessorati sia importante e fondamentale.

Vignola ha evidenziato l’utilità di questa iniziativa nella gestione delle emergenze sociali e come i fondi sono stati e saranno utilizzati, per aiutare nuclei familiari fragili a superare momenti di crisi all’interno di una progettualità.

I volontari hanno comunicato che ai 2mila euro saranno aggiunti altri 400 euro donati spontaneamente dalla ditta Ser-Tek di Podenzano da sempre impegnata generosamente a fianco delle associazioni in questi tipi di eventi.