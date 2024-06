Scuola edile, dalla Francia ad Agazzano per apprendere le tecniche di pittura in cantiere

Dalla Francia ad Agazzano per uno scambio culturale utile ad apprendere le tecniche di pittura e l’organizzazione all’interno di un cantiere. Quindici giovani apprendisti pittori edile provenienti dalla Francia sono arrivati nel Piacentino per partecipare a un progetto Erasmus promosso dalla scuola edile di Piacenza e il Comune di Agazzano.

“Interscambio culturale”

“L’obiettivo è favorire un vero e proprio interscambio culturale che ci permette di capire come le operano le scuole professionali in altri Paesi – le parole di Matteo Raffi, presidente dell’ente Scuola edile di Piacenza -. In Francia è attiva da anni un’alternanza scuola-lavoro già dalla terza superiore e il 90% degli studenti una volta concluso il percorso scolastico viene assunto dalla ditta in cui ha provato la prima esperienza professionale”.

Dal 4 al 14 giugno il gruppo di studenti francesi parteciperà quindi a un progetto ambizioso di cantieri-scuola nel territorio comunale di Agazzano. “Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa con la speranza di poterla portare avanti anche in futuro” il commento del vicesindaco Filippo Michelotti. I quindici apprendisti pittori edili, provenienti dalla Vandea e di età compresa tra i 17 e i 18 anni, si occuperanno di lavori di ridipintura della scuola di Agazzano, della manutenzione della recinzione dell’asilo nido, della decorazione di vecchi cestini e della realizzazione di un pannello con lo stemma comunale.

“Una grande opportunità”

Il progetto di mobilità professionale è nato con l’obiettivo di scoprire le tecniche di lavorazioni e le problematiche di un cantiere in un contesto estero. I ragazzi sono accompagnati dalla docente Mathilde Boriaud: “L’idea è quella di sviluppare delle transnazionalità all’interno di un progetto Erasmus per degli apprendisti che altrimenti non avrebbero l’opportunità di viaggiare all’estero”.