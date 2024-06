Castello, rinasce l’area tra via Morselli e via Allende: il progetto di riqualificazione

L’area degradata tra via Morselli e via Allende a Castel San Giovanni verrà finalmente riqualificata. Nell’area a nord del Basko, dove scorre il rio Carona, verranno creati circa 70 posti auto, una mini rotatoria che disimpegnerà il traffico tra via Allende e il parcheggio alle spalle del Basko e anche una strada asfaltata che correrà parallela a via Allende in direzione ferrovia. La spesa sarà tutta a carico dei privati, tra cui la società Sogegros Spa a cui fa capo Basko e le famiglie Gallinari e Maini, che si accolleranno mezzo milione di euro di investimento. Sono anni che si parla della riqualifica urbana di quella porzione di città. Tempo fa era stata ventilata l’ipotesi che in quell’area potesse trovare casa Mc Donald’s, che poi ha preferito la via Emilia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’