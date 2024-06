Tragedia sul Cervino: alpinista piacentino di 35 anni precipita e muore

Un alpinista piacentino, Luca Bernini, di 35 anni, è morto in un incidente di montagna sul Cervino. È precipitato dalla parete est mentre stava scendendo con gli sci, probabilmente a causa di una scivolata.

La vittima era un istruttore del Club alpino italiano di Piacenza. Il corpo è stato recuperato da Air Zermatt. Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Police cantonale di Sion.

“Siamo costernati e scioccati per quanto accaduto – ha dichiarato Claudio Faimali, presidente del Cai di Piacenza -. Luca Bernini era un ragazzo molto in gamba, un alpinista promettente. Dal gennaio 2023 era istruttore Cai. L’uscita finale del corso di alpinismo è stata annullata in segno di lutto”.