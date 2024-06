Scambiare casa a Piacenza, Antonella: “Arrivano anche da Francia e Stati Uniti”

C’è chi lo chiama semplicemente scambio casa. E chi più pomposamente “sharing economy degli immobili”. Il risultato non cambia. È la nuova tendenza: aprire le porte di casa propria agli sconosciuti, ospitandoli, in nostra assenza. Letteralmente un prestito, anzi meglio uno scambio a titolo gratuito di dimore: in provincia di Piacenza sono 18 le case pubblicate su Home Exchange, la piattaforma dedicata allo scambio di abitazioni.

home swapping a piacenza

Qualche settimana fa è stato organizzato il primo open day di scambio case e ad aderire nel nostro territorio è stata Antonella Gallino, esperta di marketing che da un po’ di anni vive a Bicchignano. E che da un paio ha scoperto il mondo dell’home-swapping: “È stato grazie a un collega – spiega – io in realtà volevo lasciare questa casa, poi ho scoperto che avrei potuto farlo in un modo diverso: scambiandola con altre persone. In due anni ho ospitato una decina di volte e sono stata altrettante volte ospite di case: sono andata a Parigi, Torino, Genova, Bologna, a breve andrò nelle Marche. E fra meno di un mese invece in casa mia arriverà una coppia di neozelandesi”.

turisti a piacenza interessati allo scambio casa

Abbastanza sorprendente è l’interesse che il nostro territorio sembra riscuotere su turisti più o meno distanti: “È una delle cose che mi sono chiesta fin dall’inizio: a chi potrebbe mai interessare venire a Bicchignano? – ammette Gallino – in realtà ho scoperto che questa zona piace ai classici milanesi, veneti, piemontesi, ma anche a chi arriva da più lontano: Francia e Stati Uniti. Addirittura ho una famiglia con due figlie che vengono ad agosto per la quinta volta da me, come se fosse un luogo di villeggiatura. Per me è molto bello, un’esperienza gioiosa”.