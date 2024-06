Alpini, a Pianello nel weekend la Marcia di regolarità: oltre 500 iscritti da tutta Italia

Mancano pochi giorni a un evento nazionale organizzato dagli alpini in programma a Pianello. Si tratta del Campionato nazionale di marcia di regolarità a pattuglie, che si terrà nelle giornate dell’8 e 9 giugno 2024.

Il prestigioso evento sportivo organizzato dalla Sezione Ana di Piacenza con il Gruppo alpini di Pianello vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in una disciplina che combina resistenza, precisione e passione.

COS’E’ LA MARCIA DI REGOLARITA’ A PATTUGLIE

La marcia di regolarità, storica pratica associativa degli Alpini, prevede che i partecipanti percorrano un tracciato predefinito mantenendo una velocità costante e regolare. L’obiettivo è raggiungere il traguardo rispettando con la massima precisione i tempi stabiliti. La gara si disputerà su un percorso di 15 km con tratti alternati di piano, salita, falsopiano, discesa, suddiviso in settori con assegnazione di medie variabili da un minimo di 2 ad un massimo di 6,5 km/h.

Tutti i partecipanti alla manifestazione, atleti e non, dovranno attenersi alle più recenti misure per il contrasto del rischio di peste suina. Il paese di Pianello Valtidone, noto per la sua bellezza naturale e i panorami mozzafiato, offrirà un tracciato che si snoderà attraverso le colline e i vigneti della Val Tidone, offrendo un’esperienza unica sia agli atleti che agli spettatori. I partecipanti affronteranno terreni variegati, mettendo alla

prova le loro abilità in un contesto paesaggistico di grande suggestione.

L’organizzazione predisposta dal Gruppo Alpini locale, in stretta sinergia con la Sezione di Piacenza e la Commissione Sportiva Nazionale ANA, ha curato nei minimi dettagli ogni aspetto della manifestazione per assicurare il miglior svolgimento dell’evento cui hanno potuto iscriversi Alpini, Aggregati e Militari in Armi. Ad oggi risultano iscritte 167 pattuglie per un totale di 501 concorrenti in rappresentanza di 36 Sezioni ANA.

La Sezione piacentina sarà presente con 21 atleti di varia età che formeranno 7 pattuglie. A vincere la gara dello scorso anno è stata una pattuglia della Sezione di Lecco mentre la classifica per Sezioni ha visto prevalere la Sezione di Brescia.

GLI EVENTI COLLATERALI

Oltre alla competizione sportiva, il campionato sarà arricchito da una serie di eventi collaterali che animeranno il borgo piacentino. Stand gastronomici proporranno i prodotti tipici della zona, permettendo ai visitatori di degustare le specialità locali come salumi, formaggi e vini rinomati. Musica, spettacoli folkloristici e intrattenimenti vari contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e conviviale, rendendo l’evento un’occasione di aggregazione per tutta la comunità.

L’evento sarà anche un importante momento di ritrovo per gli Alpini, che condivideranno questa esperienza all’insegna dei valori di amicizia, solidarietà e spirito di corpo che da sempre caratterizzano l’Associazione Nazionale Alpini. Le gare si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti e dei visitatori. Invitiamo la stampa e il pubblico a partecipare a questo evento straordinario, che celebra lo sport, la natura e le tradizioni della nostra terra.

IL PROGRAMMA