Anna Maria Andena cavaliere della Repubblica, l’Ausl: “Per l’impegno contro il Covid”

L’Ausl di Piacenza applaude l’importante riconoscimento ricevuto da Anna Maria Andena, direttrice del Distretto della Città di Piacenza, domenica 2 giugno, nell’ambito delle iniziative del 78esimo anniversario della Festa della Repubblica. Ad Andena è stata infatti consegnata l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Prefetto Paolo Ponta.

L’impegno durante il covid

La professionista è Cavaliere al merito della Repubblica per il suo impegno durante la pandemia da Covid19 poiché, come recita la motivazione dell’onorificenza “si è contraddistinta per la capacità nel sapere organizzare al meglio la complessa attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), di cui è stata coinvolta in prima persona nell’istituzione e nel governo, mostrando un impegno proficuo e costante nel garantire in modo tempestivo l’assistenza sanitaria al domicilio. Inoltre fin dalla prima fase di implementazione della campagna vaccinale anti-covid 19 ha manifestato un impegno incessante e ha svolto un ruolo cruciale nel coordinare i vari aspetti, logistici e non, collegati alla realizzazione di una campagna di così vasta portata, interfacciandosi con i professionisti esterni all’azienda come farmacisti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, organizzando e gestendo al meglio le migliaia di somministrazioni di vaccino erogate alla popolazione e in particolare quelle al domicilio, negli ambulatori di prossimità, nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili e nei punti vaccinali aziendali”.

La soddisfazione di Paola Bardasi

“Siamo estremamente orgogliosi di questo importante riconoscimento dato alla dottoressa Anna Maria Andena – evidenzia il direttore generale Paola Bardasi – professionista di altissimo livello che questa Azienda si onora avere da anni tra le sue figure chiave. Le grandi persone, i grandi professionisti si vedono nei momenti difficili, la dottoressa Andena ha dimostrato il suo valore in uno dei momenti più critici per la sanità locale e nazionale con quell’impegno e quella capacità che ogni giorno mette nel suo ruolo”.

“Un onore”

“Un onore per me – ha commentato la dottoressa Andena accompagnata per la cerimonia dal direttore Governo dell’accesso in emergenza e dei percorsi outpatient Valeria Trabacchi in rappresentanza della Direzione generale – Ho fatto solo il mio lavoro nel migliore dei modi a servizio della comunità perché sono convinta che questo sia l’unico modo in cui ogni professionista del nostro settore debba operare. Colgo l’occasione per ringraziare l’Azienda che ha voluto proporre e sostenere questa nomina”.