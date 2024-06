Borgonovo, la Vetreria entra in contratto di solidarietà: orario ridotto per 88 addetti

Da metà giugno la Vetreria di Borgonovo entra in contratto di solidarietà. Ad essere interessati saranno 88 dei 129 dipendenti assunti direttamente dalla ditta, che lavoreranno a orario ridotto. Il contratto verrà attivato per otto mesi, fino a febbraio. Un modo per far lavorare tutti, anche se con meno ore, ma evitando mali maggiori quali possono essere gli esuberi. Al termine dell’assemblea i rappresentanti sindacali hanno incontrato i lavoratori.

“La situazione – dice Massimo Pelizzari (Cisl) – non è di gravità estrema. Il contratto di solidarietà, essendo esaurita la cassa integrazione, serve a sostenere la ripresa di quest’azienda”.