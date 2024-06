Centri di facilitazione digitale, aperte altre due sedi in via Martiri e alla Besurica

Sono stati attivati in questi giorni altri due nuovi centri di facilitazione digitale tra i cinque previsti dal Comune di Piacenza nell’ambito del progetto regionale “Digitale facile in Emilia Romagna”, finanziato con risorse Pnrr – Next Generation Eu.

Da mercoledì 5 giugno è operativo il punto informativo allestito presso la sede dell’Unità Minori di via Martiri della Resistenza 8/a, a disposizione degli utenti il mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 10 alle 12.30; dalla mattinata di giovedì 6 giugno, invece, è in funzione anche la sede collocata negli spazi della Biblioteca Besurica, dove il servizio di facilitazione digitale è accessibile il giovedì dalle 9.00 alle 13.00, il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

La prossima settimana sarà la volta del quinto centro, nella cornice di Spazio 4.0 in via Manzoni 21, mentre proseguono la loro attività le postazioni già inaugurate al Quic di viale Beverora (lunedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14 alle 17, sabato dalle 9 alle 12) e all’Informafamiglie nella Galleria del Sole, Centro civico Farnesiana, al quale ci si può rivolgere ogni lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, nonché il giovedì dalle 14 alle 17.

Operativi sino al dicembre 2025, i centri di facilitazione digitale si pongono come punto di riferimento per i cittadini che hanno necessità di supporto nell’utilizzo dei dispositivi tecnologici, nell’attivazione dell’identità digitale, nell’accesso e nella fruzione di servizi online, promuovendo anche attività formative dedicate.

Obiettivo, favorire per tutti l’utilizzo di applicazioni e sistemi telematici che possono semplificare la quotidianità, prevenendo e contrastando il digital divide.