Cerimonia della Polizia di Stato, consegnati gli alamari a 2.337 agenti in prova

Cerimonia di consegna degli alamari ai 2.337 agenti in prova della Polizia di Stato del 225° Corso di formazione.

Il momento solenne è culminato nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 giugno, quando i primi classificati nelle graduatorie finali delle singole Scuole interessate dal Corso, sono stati ricevuti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, il quale, alla presenza del Direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile, ha personalmente conferito gli alamari ai giovani neo assunti.

Analoga cerimonia si è svolta per gli altri Agenti, alla presenza di familiari ed amici, direttamente nelle undici Scuole della Polizia di Stato che dallo scorso mese di dicembre ospitano il corso, ovvero le Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia, l’Istituto per Ispettori di Nettuno, la Scuola Polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa di Brescia, la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara e il Centro di addestramento e istruzione professionale di Abbasanta.

Con il passaggio dallo status di Allievi Agenti a quello di Agenti in prova, da oggi i poliziotti potranno essere impegnati in servizi operativi e di fatto lo saranno non appena raggiungeranno, dopo l’imminente giuramento, i reparti di assegnazione dislocati in tutta Italia.