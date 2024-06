Confapi Industria Piacenza, 20esima assemblea: “Alleanze per le imprese”

Vent’anni sono un traguardo importante. Giunge alla ventesima edizione l’assemblea di Confapi Industria Piacenza, un appuntamento che mette sotto i riflettori le attività e gli obiettivi dell’organizzazione guidata da Giangiacomo Ponginibbi. Quest’anno l’appuntamento sarà martedì 11 giugno dalle 17.45 all’Auditorium “Gian Carlo Mazzocchi” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

L’evento, che come sempre si compone di una parte privata riservata agli associati e di una pubblica aperta alla cittadinanza, offrirà l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno, ma anche per sottolineare l’impegno di Confapi Industria Piacenza verso le aziende e il territorio per il presente e per il futuro.

Ponginibbi: “Un impegno per il territorio”

“Impegno – sottolinea il presidente Ponginibbi – che sarà sempre più focalizzato sulle PMI, che sono la maggior parte delle nostre aziende associate e che rappresentano la maggioranza delle imprese nella nostra provincia. La nostra organizzazione crede molto alla presenza costante in ambito locale: una scelta, questa, fortemente voluta e sostenuta negli anni perché il tessuto imprenditoriale locale, molto spesso familiare, rappresenta davvero il valore aggiunto di questo Paese. Ed è un tessuto che va valorizzato”.

Focus su innovazione e internazionalizzazione

La parte pubblica, dopo i saluti istituzionali, sarà aperta dall’intervento del presidente Ponginibbi. A seguire ci sono due tavole rotonde su tematiche di stretta attualità che vedranno intervenire alcuni ospiti d’eccezione: Cristian Camisa, presidente nazionale di Confapi, Regina Corradini D’Arienzo che è amministratore delegato di Simest e Carlo Alberto Carnevale Maffè che è docente di strategia e imprenditorialità alla SDA Bocconi School of Management discuteranno di “Innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità”.

Alleanze interregionali per le imprese

A seguire toccherà a Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Confapi Industria Piacenza, Vincenzo Colla che è assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna e a Guido Guidesi che è assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia: sono loro i relatori della tavola rotonda dedicata al tema “Alleanze interregionali strategiche a favore della competitività delle filiere produttive”.

La premiazione delle aziende e dei gruppi

In conclusione ci sarà la premiazione di sei aziende associate che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti; saranno inoltre conferiti i premi alle Donne imprenditrici di ConfapiD e al gruppo dei Giovani industriali.