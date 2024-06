Contrastare l’esclusione sociale promuovendo un’autonomia nell’abitare

Inclusione, autonomia, fare insieme. Queste sono le parole chiave del progetto “Inte(g)razione – Legami per l’inclusione e l’autonomia” realizzato da Fondazione La Ricerca ETS in collaborazione con l’Ausl di Piacenza (Centro di Salute Mentale SerDP – Psichiatria di collegamento) e Csv Emilia, con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano: una triplice esperienza di inclusione e accompagnamento all’autonomia di persone con disagi psichici

Tradotti nel concreto del vivere quotidiano, i risultati saranno illustrati in un incontro pubblico sul tema dell’abitare, che si terrà giovedì (13 giugno) a partire dalle 17.00, nella sede La Ricerca in Stradone Farnese 96, attraverso testimonianze dirette di chi vive e opera in comunità residenziali dedicate.

Attualmente le case per l’inserimento di persone in carico ai Servizi psichiatrici dell’Ausl di Piacenza e gestiti dalla Fondazione La Ricerca sono tre e vedono anche un coinvolgimento di volontari nella vita quotidiana e in iniziative di sensibilizzazione e apertura al territorio: due sono in città (Casa Sophia, con 4 posti donne e Casa Lucia con 6 posti uomini) e uno (Casa Laura per soli utenti uomini), a Ponte dell’Olio.

L’idea condivisa dagli attori di questo intervento di rete è contrastare insieme il processo di esclusione sociale aiutando le persone con disagio psichico ad aumentare un senso di sé stabile e un senso di casa, cioè di un posto dove poter stare a proprio agio e a cui sentire di appartenere. Molto importante quindi anche il ruolo complementare di volontari per attivare relazioni di aiuto e di amicizia.