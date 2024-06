Disturbi alimentari e legame tra bocca e scheletro: convegno a Piacenza

Dal pediatra di famiglia ai pediatri ospedalieri, fino alla Pediatria universitaria. Venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024, al Park Hotel di Piacenza si terrà la dodicesima edizione “Mi piace… Pediatria”. Il professor Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento Materno infantile dell’Azienda Usl di Piacenza, nonché responsabile scientifico dell’evento, presenta così le due giornate: “Si tratta di un convegno di pediatria generale rivolto a tutti coloro che, nella sanità, agiscono nell’interesse del bambino. Un convegno che anche quest’anno gode del patrocinio di numerose istituzioni e società scientifiche perché di interesse nazionale. Tengo a sottolineare l’ampio respiro di questo evento rivolto a chiunque abbia a che fare con la salute dei bambini; penso agli psicologi, gli infermieri, i dietisti, gli assistenti sanitari”.

PIACENZA: MALNUTRIZIONE INFANTILE

“Il focus della giornata di venerdì 7 – prosegue Biasucci – è la malnutrizione infantile nelle sue varie forme. Anche gli ultimi dati ministeriali, purtroppo, vedono una percentuale alta di bambini in sovrappeso e obesità (il 30% nella fascia 8-10 anni). L’altro tema di attualità è quello dei disturbi alimentari in età evolutiva, soprattutto l’anoressia. In entrambi i casi l’idea è stata quella di coinvolgere e far parlare un’équipe multiprofessionale composta da un medico, un dietista e uno psicologo. Va inoltre segnalata, alle 16.30, una lectio magistralis della professoressa Simona Bertoli, che evidenzierà le specificità della malnutrizione del bambino con handicap neuromotori”. La giornata del 7 giugno, un corso pre-congressuale intitolato “Le due facce della malnutrizione: obesità e ipernutrizione”, inizierà alle 14.30 con la registrazione dei partecipanti e si chiuderà alle 18.30, mentre quella dell’8 giugno, suddivisa in cinque sessioni, partirà alle 8.30 per terminare alle 17.

TOSSE CRONICA NEI BAMBINI

La giornata di sabato 8 giugno offre molti temi e altrettanti spunti. “Il primo focus – osserva Biasucci – è sulla tosse cronica. In questa sessione parleranno i colleghi di Pisa, centro di eccellenza su questo particolare aspetto. Seguirà una sessione intitolata “Highlights” (i momenti chiave) concentrata su questioni molto pratiche (le dermatiti dell’area del pannolino, l’esame del sangue). L’ultima sessione della mattina affronterà invece, con taglio attento alla prevenzione, il tema della dislipidemia (un’anomala quantità di lipidi, ovvero grassi, nel sangue). Il pomeriggio si aprirà con “I dubbi del pediatra”, che tra gli altri punti affronta un tema particolarmente caldo, quello dell’incongruenza di genere. Si discuterà su quando sia opportuno orientare una scelta di genere in un adolescente. L’ultima sessione, “Bocca e scheletro: un legame nascosto”, offrirà un focus su quelle patologie, in ambito scheletrico, che possono essere rilevate da un esame del cavo orale”.