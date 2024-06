Frontale tra due auto a Ca’ Verde di Borgonovo: tre feriti, grave un 86enne

Incidente frontale nel tardo pomeriggio di giovedì 6 giugno a Ca’ Verde, sulla strada tra Castel San Giovanni e Borgonovo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, le due vetture si sono scontrate violentemente.

Il bilancio è di tre feriti, il più grave è un uomo di 86 anni, che ha riportato un forte trauma cranico.

Sul posto i mezzi del 118, la Pubblica assistenza Val Luretta di Castel San Giovanni, la Croce Rossa e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture.