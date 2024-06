Nutrizione di precisione per restare in salute: esperti internazionali alla Cattolica

Dalla sostenibilità alla nutrizione di precisione, dal ruolo della dieta nelle patologie renali e in oncologia fino alla crononutrizione e alle criticità della comunicazione in nutrizione. Sono solo alcune delle tematiche al centro del XLIV Congresso Nazionale SINU che si è riunito a Piacenza, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e che ha visto la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali di ogni ambito del mondo della nutrizione, per aggiornare le conoscenze medico-scientifiche e discutere sulle nuove frontiere dell’alimentazione.

“La nutrizione rappresenta un pilastro fondamentale per la salute, rivestendo un ruolo sia preventivo che curativo”, afferma Anna Tagliabue, Presidente SINU. “In un’epoca in cui la salute è al centro delle preoccupazioni globali, l’importanza di una alimentazione equilibrata e adeguata non può essere sottovalutata. La prevenzione di numerose malattie, tra cui diabete, malattie cardiovascolari e obesità, passa attraverso scelte alimentari consapevoli e informate. Solo con il supporto di esperti certificati, professionisti della nutrizione che offrono competenze basate su anni di studi e ricerche, che avremo l’onore di condividere anche durante il nostro Congresso, possiamo garantire una corretta informazione nutrizionale e contribuire a migliorare la salute pubblica”.

LARN AGGIORNATI A PIACENZA

La XLIV edizione del Congresso Nazionale assume, poi, una particolare rilevanza perché coincide con la presentazione della V Revisione dei LARN – Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana, a cui è dedicata una Tavola Rotonda nella prima giornata. Una nuova attesissima edizione, disponibile grazie al lavoro di circa 150 esperti appartenenti al mondo della ricerca in nutrizione, che sarà fondamentale per i programmi di sorveglianza nutrizionale, la valutazione dei fabbisogni e la formulazione di piani dietetici personalizzati e per la ristorazione collettiva.