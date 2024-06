Pochi fedeli e difficoltà, ultima messa a Montale: “Ci hanno tolto tutto”

“Ci hanno tolto tutto, adesso anche il Signore”. Anna Biselli abita da sessant’anni a Montale. E va a messa sempre nella stessa chiesa: l’oratorio di San Pietro, un edificio piccolo, all’angolo della strada, ma che per chi abita nella frazione è bello come l’omonima basilica del Vaticano. Domenica a Montale si celebrerà l’ultima messa: lo hanno annunciato, domenica scorsa, i sacerdoti don Matteo Tolomelli e don Luca Ferrari alla fine della celebrazione.

“Ci hanno detto che dovevano darci una brutta notizia e che nel giro di un paio di settimane non si sarebbe più celebrata la messa a Montale – spiega Biselli – così se vogliamo andare a messa dobbiamo andare a San Lazzaro. Però alla domenica non ci sono pullman che colleghino Montale alla città”.

“FINE DELLE MESSE”

La notizia si è sparsa presto fra gli abitanti di Montale: ogni domenica sono una ventina quelli che frequentano la funzione. Sulla bacheca all’esterno della chiesa non c’è nessuna comunicazione della “fine delle messe”: don Tolomelli, interpellato al riguardo, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. A quanto sembra la scelta di non celebrare più messa sarebbe legata a motivi organizzativi della parrocchia e alla penuria di fedeli. Di certo dalla prossima settimana nella chiesa non si celebreranno più funzioni: resterà invece aperto l’annesso ostello che ospita i pellegrini, dato che la chiesa sorge sulla via Francigena. Anche per loro le porte del tempio resteranno chiuse.