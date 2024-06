Seta, domani scatta l’orario estivo: frequenza delle corse rimodulata, tutti i dettagli

A partire da venerdì 7 giugno, sulle linee urbane, suburbane ed extraurbane del trasporto pubblico di Piacenza sarà in vigore l’orario estivo di vacanza scolastica.

Le variazioni apportate comporteranno una minore frequenza delle corse che, come di consueto, vengono rimodulate per adeguare il servizio alla riduzione dell’utenza. L’orario estivo resterà in vigore fino al 15 settembre.

Per informazioni dettagliate sui nuovi orari gli utenti possono consultare le singole tabelle di ogni linea, disponibili nella sezione “Linee” del sito internet di Seta, dove è anche possibile scaricare il libretto orario estivo completo (urbano ed extraurbano).

dettagli utili

Giovedì 4 luglio (festa del Patrono di Piacenza) il servizio urbano osserverà l’orario festivo mentre i servizi extraurbani osserveranno l’orario feriale. Giovedì 15 agosto il servizio urbano sarà sospeso, mentre i servizi suburbani ed extraurbani osserveranno l’orario festivo. Per il solo servizio urbano di Piacenza dal 1° luglio al 31 agosto sarà in vigore l’orario ridotto per le linee 1-4-6-9-10-18-19. Nei mesi di luglio e agosto verrà sospeso il servizio della linea extraurbana E75.

le altre info

Informazioni in tempo reale sull’effettivo passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet, scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple ed Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Orari e capienza in tempo reale” del sito.

È inoltre disponibile il servizio di informazioni telefoniche di Seta (numero ripartito 840 000 216 – numero WhatsApp 334.2194058), attivo dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle 19.00.